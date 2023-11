Premier League Everton -10 in classifica | violate regole di sostenibilità economica

(Di venerdì 17 novembre 2023) Una punizione senza precedenti per il campionato inglese: 10 punti in meno in. A riceverla l’, la seconda squadra di Liverpool, in. Il club, secondo le autorità della Gran Bretagna, avrebbe violato ledidel massimo campionato nazionale. La punizione fa scivolare l’al 19esimo posto incon un totale di 4 punti. Il club si è detto “scioccato e deluso” dalla sentenza, considerata “del tutto sproporzionata e ingiusta”. L’ha detto che intende presentare ricorso contro la decisione. Laha deferito l’ad una commissione indipendente a marzo, ma non ha rivelato i ...

Stangata in Premier League - penalizzazione di 10 punti : come cambia la classifica

Una stagione pazzesca. I numeri, i trofei, i gol. Tutto dice che Erling è stato il miglior giocatore della scorsa stagione. Con il City ha vinto tutto, dallaalla prima storica Championssollevata in finale contro l'Inter. In totale sono 52 gol in 53 presenze con il City: quasi impossibile riuscire a fare meglio. È mancato all'...

Premier League | Stangata per l'Everton: penalizzato di 10 punti La Lazio Siamo Noi

Mano pesante della Premier League: dieci punti di penalizzazione all'Everton, la nuova classifica TUTTO mercato WEB

È arrivata la stangata per l'Everton. La squadra di Premier League, che ormai da diversi anni nuota in acque tutto meno che tranquille rischiando spesso la retrocessione, ha ricevuto ...È arrivata la stangata per l'Everton. La squadra di Premier League, che ormai da diversi anni nuota in acque tutto meno che tranquille rischiando spesso la retrocessione, ha ricevuto ...