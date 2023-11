Povera disgraziata” | Barbara D’Urso presa a calci e pugni da tutte le parti

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ancora una volta non è stata una scelta condivisa quella diche dopo quest’ultima uscita ne ha prese da tutti.è rimasta vittima di un bruttissimo attacco proprio di recente, la regina dei programmi pomeridiani ne è uscita con tanti lividi. Esporsi ai follower e non, anche di persona, può rendere molto difficile la vita di una persona famosa; ecco perché molti tendono a mantenere un profilo basso, quasi nascondendosi. È anche vero che non tutti possono farlo: a seconda di quale relazione si è costruita col proprio pubblico, un VIP sa se può permettersi di sparire dai radar o se ha bisogno di mantenere un contatto sempre molto stretto coi propri seguaci.ricade in questa seconda categoria, ma ultimamente questa scelta non ha ...

...lavicenda di una neonata afflitta dalla nascita da una devastante malattia genetica, è da una settimana in prima pagina, prima o in concorrenza con la tragedia in corso a Gaza. La...

Molecola, figlio di un amore infelice. E di una mamma giovane e ... LA NAZIONE

GIU' LE MANI DAL DIRITTO ALLO SCIOPERO, LA CLASSE ... Positanonews

La mamma di Molecola era una donna giovane e povera che alla fine me la sono sposata io. Maria, si chiamava. Viveva in un vecchio mulino abbandonato, in mezzo alla campagna. Era una bella femmina. Ave ...