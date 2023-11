Portare ChatGPT nelle scuole | opportunità o tabù? OpenAI ci crede | Dal prossimo anno un gruppo dedicato

(Di venerdì 17 novembre 2023)istituirà uninterno per convincere gli insegnanti chepuò essere usato. A novembre 2022 "hpensato che fosse la cosa peggiore che sia mai capitata loro"....

ChatGPT : come disattivare - cancellare ed esportare la cronologia chat

... contribuisce a svolgere compiti più ambiziosi che un anno fa sarebbe stato impensabilea ... Ricordiamoci d'altronde, chee soci non sono a oggi davvero creativi. Forniscono risposte e ...

Portare ChatGPT nelle scuole: opportunità o tabù OpenAI ci crede ... DDay.it

ChatGpt Plus ora permette di caricare i propri file WIRED Italia

Microsoft ha presentato i nuovi chip dedicati all'IA: Azur Maia e Azur Cobalt, creati per garantire l'ottimizzazione hardware e software.Macchine che insegnano alle macchine. Robot che adesso, grazie alla tecnologia GPT, possono spiegare ad altri robot come fare per diventare più “umani”, imparando da soli ...