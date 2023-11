Ponciroli | «Derby d’Italia | Inter favorita assoluta Assenza Bastoni pesa | ma…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 17 novembre 2023) Fabrizioha parlato di Juventus-e di Alessandro, che sarà assente nela causa di un infortunio. JUVENTUS-– Queste le parole di Fabrizionel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Che scelte mi aspetto da Allegri per il? Chi vedi come? Io non sono così convinto che Allegri punterà su questo Vlahovic dal primo minuto, ma sicuramente l’arriva meglio della Juventus a questa sfida. È la, vista anche la profondità di rosa che ha. L’di, sicuramente per l’sarebbe stato meglio averlo ...