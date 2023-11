Pomezia | Felici sul termovalorizzatore | “Gualtieri fa l’ecologista con il Comune degli altri”

(Di venerdì 17 novembre 2023), 17 novembre 2023- Il sindaco diVeronicaribadisce il suo ‘no’ alche il Primo Cittadino di Roma Robertovuole costruire a Santa Palomba. Con l’ufficializzazione della gara di appalto per la realizzazione dell’impianto, il sindaco della Capitale ha dimostrato di non voler ascoltare le ragioni dei residenti della zona, ma lanon è intenzionata a continuare la battaglia contro ilai confini di. “Mi unisco allo sdegno dell’On. Silvestroni nel prendere atto che il sindaco, nonostante gli appelli di noi sindaci dei territori interessati al posizionamento dela Santa Palomba e nonostante le richieste di ...

Qualche protesta sul nuovo impianto rifiuti arriva dal sindaco diVeronica, ma stavolta si fa sul serio e si mette una pietra fondamentale sul cammino ecologico della Capitale. Il ...

Pomezia, Felici sul termovalorizzatore: "Gualtieri fa l'ecologista con il ... Il Faro online

A Pomezia 5 spettacoli teatrali (gratis) grazie al patrocinio del ... Il Caffè.tv

Si svolgerà domenica 19 novembre alle 17:30, presso il teatro comunale di Pomezia in via della Tecnica 3, lo spettacolo ...Continuano i lavori e i sopralluoghi sul territorio del comune di Pomezia per la tutela dell’incolumità dei cittadini.