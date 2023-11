Pokerissimo Azzurro alla Macedonia Euro 2024 passa da Ucraina-Italia

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma, 17 novembre 2023 – L’, almeno per una volta, scaccia via l’incubodel Nord. Gli Azzurri ben ricordano la sfida di Palermo in cui, clamorosamente, vennero sconfitti, dicendo così addio al Mondiale in Qatar. E poi nella “rivincita” di pochi mesi fa a Skojpe, l’si dovette accontentare di un punto. Ora, però, la musica è diversa: in uno stadio Olimpico gremito fino al midollo la Nazionale di Spalletti ne ha fatti 5del Nord (già eliminata), subendone 2 ad inizio ripresa. Curiosità: il rotondo risultato ha “salvato” Jorginho. Già: l’italo-brasiliano ha sbagliato un altro rigore, il terzo di fila (quarto, se si considera quello parato da Pickford nella finale di Wembley). Ma ostinatamente, e con l’appoggio del Ct, continua a tirarli. Che ci sia un cambio di ...