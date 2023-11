PMI Day 2023 | le aziende aprono le porte agli studenti Letizia Rillo La Fortezza | “Affascinati dalle nostre realtà”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn piccolo esercito di, ben 400, che sono stati coinvolti da Piccola Industria Confindustria Benevento nel PMI DAYche ha visto la giornata celebrativa questa mattina, presso la sala Convegni dell’Università Giustino Fortunato nell’ambito della quattordicesima giornata nazionale delle Piccole e Medie Imprese. Il tema della quattordicesima edizione è la Libertà. Libertà quale valore fondante di cui avere ancora maggiore consapevolezza e verso cui rinnovare l’impegno in una fase di grande instabilità e conflitto come quella che stiamo vivendo. Libertà quale presupposto per realizzare le proprie aspirazioni, contribuendo a generare benessere collettivo. Libertà come leva per la ricerca, per l’innovazione e per la crescita economica. Libertà che si accompagna al senso di responsabilità e al rispetto verso gli altri ...