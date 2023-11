PlayStation Portal ti consente di giocare dove vuoi come se fossi davanti alla tua PS5

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 17 novembre 2023)è uno degli accessori gaming che si candida ad essere tra i più ricercati della prossima stagione di regali natalizi. L'ultima novità lanciata da Sony è una via di mezzo tra una console portatile e il gaming in streaming, senza essere né l'una né l'altro. Un po' perché funziona soltanto se collegata al Wi-Fi, un po' perché puoisoltanto ai titoli che hai scaricato all'interno della tua5 - da cui dipende completamente per il suo funzionamento. Insomma, nonostante ilpossa ricordare a qualcuno una PSP o un tentativo di rispondere al forte successo di Nintendo Switch, l'intento di Sony è diverso:è pensato per consentirti diPS5 quando non seial televisore. Che si ...