Pierluigi Diaco Chiede Scusa Dopo Aver Ricordato Erroneamente Umberto Balsamo | Che È Vivo

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il Momento Imbarazzante dia BellaMà Nell’episodio del 16 novembre di BellaMà, insieme all’intervista a Riccardo Bocca,ha fatto un errore notevole.l’esibizione di Manuela Villa con la canzone “Balla”, ha richiesto un applauso alla memoria di, non sapendo che il cantautore è ancora. Quest’ultimo ha risposto con humour su Facebook, segnalando la sua attuale esistenza.“Chiedoa lui e al pubblico e lo farò anche dalquando lunedì torneremo in onda”.la performance di “Balla”,si è rivolto al pubblico più giovane, la Generazione Z, sottolineando il ricordo di. “Non lo conoscevate. ...

“Non te lo permetto”. Balla Ma’ - Pierluigi Diaco e Alda D’Eusanio : lite in diretta davanti agli ospiti

Alda D’Eusanio bacchetta Pierluigi Diaco : “Non fare il moralista che non mi piaci”

Alda D’Eusanio bacchetta Pierluigi Diaco : “Non fare il moralista che non mi piaci”

Fiorello - sorpresa per Pierluigi Diaco e il programma BellaMa’

Pierluigi Diaco chiama un applauso in memoria di Umberto Balsamo ma il cantautore è vivo : “L’ho chiamato personalmente”

Oggi sulle pagine ufficiali social di Rai Due è stato caricato un video in cuiha ammesso che durante la puntata di ieri ha commesso una gaffe. Di cosa si tratta Praticamente il conduttore del secondo canale nazionale Rai ha rivelato al popolo del web che ieri ...

Pierluigi Diaco chiama un applauso in memoria di Umberto Balsamo ma il cantautore è vivo: “L’ho… Il Fatto Quotidiano

Pierluigi Diaco chiede un applauso per la memoria di Umberto Balsamo, ma lui è vivo: arrivano le scuse Fanpage.it

Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...Pierluigi Diaco ha "commesso un gravissimo errore": in diretta tv, ha chiesto un applauso in memoria di Umberto Balsamo, ma lui è vivo. La gaffe è servita e lui si scusa.