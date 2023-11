Pierluigi Diaco chiama un applauso in memoria di Umberto Balsamo ma il cantautore è vivo | “L’ho chiamato personalmente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Ciao a tutti, questa mattina hotoper chiedere scusa, in relazione alla puntata di ieri in cui hoto un, durante la rubrica di Manuela Villa ‘Canta con me‘, in sua. Ho commesso un gravissimo errore, di cui mi sono scusato con lui e di cui mi scuserò con il pubblico, lunedì nella diretta di Bella Ma.ha capito benissimo, è stato fin troppo paziente e di questo gli sono grato. Può capitare ma un giornalista ha il dovere di chiedere scusa quando sbaglia e questo accadrà lunedì pubblicamente. Un abbraccio a tutti, vi aspetto”. Cosìa proposito della gaffe fatta nel suo Bella Ma, su Rai Due. Il...