Pierluigi Diaco | che figura! Dà per morto un cantante ma è vivo

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 17 novembre 2023) Durante la puntata di BellaMa' su Rai2 di ieri, giovedì 16 novembre 2023, è successo qualcosa che sta avendo risonanza solo oggi grazie a un video di scuse da parte didiffuso sui canali social. Solo 431.000 telespettatori (forse non se ne saranno neanche accorti!) hanno assistito a una grave gaffe da parte del conduttore che ha chiesto un forte applauso alla memoria di Umberto Balsamo dopo l'esibizione di Manuela Villa sulle note della celebre Balla. Fin qui nulla di strano se non fosse che il cantautore èe vegeto e ironicamente ha risposto "Presente!" su Facebook. Nel 2022 il compositore ha fatto parte dello spettacolo di Arena Suzuki di Amadeus e quest'anno è uscito con un nuovo singolo dal titolo Spina di Rosa. Inoltre è stato anche intervistato in varie trasmissioni come Oggi è un Altro Giorno, il programma ...