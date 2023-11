“Piccolo manuale per grandi rivoluzioni” | la “guida” per ritrovare forza | strumenti e voglia di lottare per diritti | equità e salvezza del pianeta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Si dice che non si finisca mai davvero di scrivere un libro ma che, ad un certo punto, si decida semplicemente di “lasciarlo andare”. Questo è particolarmente vero perperfirmato dal giornalista de ilfattoquotidiano.it Mauro Del Corno ed edito da Guerini e Associati porta in libreria (e in formato e-book) da oggi, venerdì 17 novembre. Il libro apre un cantiere in cui si “lavorano” diversi temi, spesso trattati su questo giornale online, cercando di collocarli in un quadro interpretativo coerente. Si parla delle incredibili ingiustizie e distorsioni che il sistema capitalistico, specie di stampo neoliberista, inesorabilmente genera e di come, per effetto di una sorta di azione narcotica, queste vengano ormai accettate come qualcosa di normale ed immutabile. Dei “trucchi” per far ...