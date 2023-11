“Perla con me…” Grande Fratello | appena entrata ha già gli occhi addosso | “Adesso ci buttiamo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nella serata del 16 novembre sono successe tante cose al, ma certamente l’ingresso diVatiero è stato un momento significativo. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti è diventata una nuova concorrente e c’ècuriosità per capire come procederà la convivenza forzata con lui. Intanto, però, sono già diversi i gieffini pronti a lanciarsi alla corte dell’ex Temptation Island, la cui bellezza ha già estasiato tre compagni di avventura. Ma non sappiamo come la prenderebbe Mirko, se nei prossimi giorni alc’è chi ci proverà spudoratamente condavanti ai suoi. E quindi abbiamo già tre concorrenti che hanno manifestato la volontà di provarci con la giovane. In particolare, uno di loro ha già ammesso che ci ...