Perché Mughini è uscito dal Grande Fratello | la notizia del ritiro rattrista concorrenti e pubblico

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 17 novembre 2023) Negli ultimi giorni a quanto sembra ne aveva parlato esclusivamente con gli autori e non con i suoi ormai carissimi compagni d’avventura, che sono rimasti a bocca aperta apprendendo la, nel corso della 20esima diretta del2023. Giampieroha scelto di abbandonare la mitica dimora. Laha destabilizzato chiunque. Lo scrittore è stato una presenza davvero importante, nello spiato appartamento del2023, igli hanno voluto bene e continuano a volergliene e non finiranno mai di ringraziarlo per i suoi insegnamenti profondi e preziosi. Ildi Giampiero. Ildi Giampiero: ...