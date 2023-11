Perché leggi a pappagallo? | Mentana contestato stoppa l' eco-attivista | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 novembre 2023) Fuori programma per Enricoall'Università Ca' Foscari di Venezia dove un gruppo di attiviste per il clima legate a Ultima Generazione e Extinction Rebellion hanno interrotto un incontro pubblico con protagonista il giornalista. Le studentesse hanno accusato il direttore del Tg La7 "criminalizzazione mediatica dell'attivismo climatico", scrivono nel comunicato che accompagna ildella contestazione durante l'incontro “Informarsi, comunicare, divulgare in un pianeta in crisi” all'Auditorium Santa Margherita, organizzato dal Center for Environmental Humanities dell'Università Ca' Foscari.è stato preso di mira per un post pubblicato a maggio 2023 su Facebook in cui invitava gli attivisti a spalare fango in Emilia-Romagna dopo le alluvioni invece di fare azioni di protesta. Le studentesse, che fanno sapere di essere ...