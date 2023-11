Perché è inconcludente il narcisismo della coppia Landini-Schlein Scrive Cangini

Leggi su formiche

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nell’era del, con un dibattito pubblico di conseguenza caratterizzato da posizioni assunte per partito preso su impulso demagogico, la giornata di oggi verrà ricordata come uno spartiacque. Mai, infatti, la sinistra, nella sua duplice declinazione politica e sindacale, era apparsa più autoreferenziale, velleitaria e graniticamente chiusa al confronto. Sui giornali odierni troneggia il gran rifiuto di Elly. Giorgia Meloni aveva invitato la segretaria del Pd ad un confronto pubblico ad Atreju, la kermesse del movimento giovanile di Fratelli d’Italia. In passato, da Walter Veltroni a Enrico Letta fino a Giuseppe Conte, altri leadersinistra erano stati invitati e nessuno aveva mai rifiutato. L’ha fatto Elly, e nel farlo ha disconosciuto la figura presidente del Consiglio come avversario ...