Perché C’è ancora domani corre il rischio di una strutturale incompiutezza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) di Lorenzo Serra Restituire uno spaccato (una parte) di una società può costituire uno dei compiti maggiormente fecondi in un artista: scavare nel passato per ritrovare embrioni di futuro, per ricostruire, cioè, nuove costellazioni tra passato e presente. Film storici, apparentemente descrittivi, ma in grado, invero, di innescare potenziali squarci nell’attualità. Descrivere la realtà, rappresentare un tempo antico, significa, infatti, già prenderne parte, ricostituirlo o, ancor meglio, riattualizzarlo: sostare, cioè, nel passato, ma con lo sguardo vigile rivolto in direzione dell’avvenire. Sono questi i motivi per cui il film diretto da Paola Cortellesi, C’èildi una: la descrizione di una parte si tramuta, rapidamente, in una ...