Per la seconda volta consecutiva Bergamo ospita i “Campionati Italiani Assoluti” di bocce

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 novembre 2023). Dopo il successo dello scorso anno,si riconferma come cittànte di una delle competizioni più importanti nel mondo delle: i ‘Raffa Volo Petanque’. Ben undici i titoli tricolori in palio nelle tre diverse discipline, il tutto racchiuso in una due giorni che metterà in mostra il meglio del panorama nazionale. “Il Centro Tecnico Federale dista iniziando a costruire la sua storia dopo i diversi lavori e investimenti che ammontano a circa 1 milione di euro – esordisce Loredana Poli, Assessore all’istruzione, sport, tempo libero e giovani del Comune di-, per queste motivazioni ci teniamo ad una consolidazione del progetto”. La manifestazione aprirà i battenti sabato ...