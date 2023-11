PENNY cresce nel capoluogo torinese

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) - A Torino apre il decimo negozio del brand Cernusco sul Naviglio – 17 novembre 2023 .conferma la sua presenza nella regione piemontese e apre il prossimo lunedì 20 novembre un nuovo punto vendita proprio a Torino. Il negozio è il 10°nele il 76° in Piemonte. Il punto vendita si trova in Corso Corsica, 7, e presenta una doppia accessibilità, pedonale da Corso Corsica e pedonale e veicolare da Via Albenga, 6/A. Ubicato nel quartiere Borgo Filadelfia, non lontano dagli ex Mercati Generali e dal Lingotto, il punto vendita è stato sviluppato secondo un format studiato per il contesto cittadino, a misura d'uomo. L'immobile, con una sala vendita di 770 mq, è stato completamente ristrutturato e sono stati sostituiti tutti i serramenti per migliorare l'efficientamento energetico ...