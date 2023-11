Pd accanto ai Sindacati Annunziata | Da Governo Meloni scelte che penalizzano il Sud

(Di venerdì 17 novembre 2023) Pd in piazzaai: Ledelavranno ricaduta negativa anche sull’Area Metropolitana di Napoli Pdai. “Una manovra, quella del, che penalizza lavoratori e pensionati, taglia risorse per la scuola, la sanità pubblica, il trasporto pubblico locale, i servizi sociali”. Così Giuseppe, segretario metropolitano del Partito Democratico in una nota. “Per questo siamo quiai lavoratori eche hanno deciso di scioperare anche rispetto al rozzo tentativo da parte del ministro Salvini di attaccare un loro diritto., quelle del, che avranno una ...

Se necessario faccia qualche disegnino magari mettendoi post pre elettorali fatti dalla ... non c'è un sindacato unico e non ci sonoche fanno politica partitica ma solo politica ...

Annunziata (PD): "In Piazza accanto ai sindacati per difendere il Sud" Ottopagine

Pd accanto ai Sindacati. Annunziata: Da Governo Meloni scelte che ... Punto! Il web magazine

"Ecco perché - conclude Ricci - oggi ritengo doveroso essere accanto ai sindacati che stanno manifestando per un Paese più giusto".Hanno sottolineato come sia stata una piazza quattro Novembre, nel centro di Perugia, "piena, come da tempo non si vedeva" e primi "confortanti dati" sulle adesioni dei lavoratori allo sciopero Cgil e ...