Pattinaggio velocità | Coppa del Mondo Pechino | David Bosa settimo nei 500m

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023)(Fiamme Oro) si è classificatonei 500 metri nella seconda tappa stagionale delladeldidi, in programma in Cina. Per l’azzurro si tratta del miglior risultato della carriera sulla distanza più breve. Ha chiuso la gara in 35?07, di soli 7 centesimi superiore a quello del sudcoreano Jun-ho Kim, terzo. Sul mezzo chilometro, Serena Pergher (Fiamme Oro) ha chiuso al terzo posto la Division B dei 500 metri, fermando il cronometro sul 38?95. L’esito della prova rappresenta il viatico per uscire dal raggruppamento cadetto ed essere promossa in Division A nella prossima gara didel. Sui 1.500 metri maschili, Alessio Trentini (Fiamme Azzurre) e Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) ...