Pattinaggio di Figura | al Grand Prix di Espoo Conti-Macii fanno il secondo posto provvisorio

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 novembre 2023)– Prima giornata di gare viva e appassionante in Finlandia al2023, quinta tappa stagionale del circuito internazionale didi. L’Italia chiude i programmi corti dellaMetro Arena con ildi Sarae Niccolò(Fiamme Oro) tra le coppie di artistico, le posizioni a ridosso della top 5 per Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) e Nikolaj Memola (Fiamme Oro) al maschile nonché la buona settima piazza provvisoria per Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) tra le donne. Il tandem campione tricolore allenato da Barbara Luoni, reduce dalal...