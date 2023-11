Pattinaggio artistico | Sakamoto si impone nello short del Grand Prix di Espoo 2023 | settima Gutmann

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) Come prevedibile, seppur non brillando Kaorisi è posizionata in testa alla classifica dopo loprogram aldi, quinta tappa del circuito ISU-2024 di. La nipponica infatti ha avuto la meglio facendo perno sulla sua superiorità nelle components, sfiorando i 70 punti co il punteggio di 69.69 (34.84, 34.85), score maturato a causa di una piccola sbavatura nel triplo lutz, redarguito con la chiamata di filo no n chiaro, e soprattuto per un flip ruotato solo doppio in combinazione con il triplo toeloop. Molto bene poi la solida connazionale Rion Sumiyoshi, seconda con 68.65 (38.16, 30.49) grazie a una prova pulita contrassegnata dal ...