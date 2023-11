Patrick Baumgartner al miglior risultato in carriera | “Ce la giocheremo anche i prossimi giorni”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Inizia nele dei modi la Coppa del Mondo di bob per l’Italia. Nel 2 al maschile è arrivato infatti ildellaperassieme a Robert Mircea. Gli azzurri, sul catino olimpico di Yanqing, in Cina, hanno conquistato una splendida quarta piazza che fa ben sperarein vista deiappuntamenti. Il commento dell’altoatesino ai microfoni FISI: “E’ un piazzamento molto bello, siamo andati a tutta e speriamo di farlonei, sicuramente siamo lì a giocarcela”. Le parole del direttore tecnico Maurizio Oioli: “Una seconda mbellissima, con qualche centesimo perduto in partenza che si può ...

Bob : miglior risultato in carriera per Patrick Baumgartner - podio sfiorato in Coppa del Mondo a Pechino

Un podio sfiorato e un risultato da incorniciare.e il frenatore Robert Mircea chiudono al quarto posto la prima tappa di Pechino nel bob a due in Coppa del Mondo. Sul circuito olimpico di Yanqing, in Cina, dopo il quinto posto ...

Patrick Baumgartner sfiora il podio in Cina, miglior risultato in Coppa ... Eurosport IT

Bob: miglior risultato in carriera per Patrick Baumgartner, podio sfiorato in Coppa del Mondo a Pechino OA Sport

Johannes Lochner and Georg Fleischhauer were over half a second quicker than their nearest competitors, Olympic champions Francesco Friedrich and Alexander ...Risultato di grande spessore per Patrick Baumgartner e Robert Mircea nella prima tappa della Coppa del Mondo di bob a 2 andata in scena sul circuito olimpico ...