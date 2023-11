...UEFA Champions League round of 16 second - leg football match between Tottenham Hotspur and... sarebbe implicato anche Antonio Conte tramite Federico. I pagamenti sono venuti alla luce ...

Pastorello: “Al Milan manca uno come Ibrahimovic che faccia da collante” Pianeta Milan

Baldanzi Milan, Pastorello: «Mi spiace questa cosa...» Milan News 24

Antonio Candreva potrebbe lasciare presto la Salernitana. L'ex giocatore di Inter e Juventus non avrebbe intenzione di rimanere a lungo nel club guidato ...Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di cittaceleste.it dove ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva. Ecco le sue dichiarazioni come riportate da TMW: ...