Parigi 2024 | Azzi Federscherma | “L’obiettivo è andare ai Giochi a ranghi completi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) “I nostri posizionamenti sono ottimi e”. Così Paolo, presidente della Federazione Italiana Scherma, a margine dell’evento “Stoccate sociali – L’impegno della scherma italiana per la medaglia dell’inclusione” svoltosi nell’Aula dei Gruppi Parlamentari presso la Camera dei Deputati, dice la sua suldella scherma in vista delle Olimpiadi di. “Nelle varie armi della scherma è tutto concentrato sulla qualifica olimpica e paralimpica. Siamo ben posizionati, in alcuni casi manca la certezza aritmetica, in altri c’è ancora da lavorare ma ci sono ancora gare importanti”, conclude. SportFace.