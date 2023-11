Pane ammuffito venduto ai clienti | scoperto forno horror a Secondigliano

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 17 novembre 2023) I carabinieri del Nas e del Nil hannoun panificio dell’orrore a, quartiere della periferia Nord del capoluogo campanoaidell’orrore aI militari dell’Arma hanno riscontrato che all’interno dell’attività in via Limitone di Arzano oltre 115 chili di impasto utilizzato per ilè risultato essere pieno di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.