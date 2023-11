Pallanuoto | gli Europei non si disputeranno in Israele | Settebello in Croazia | Setterosa in Olanda

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) Cambia la sede per i campionatidi, che si sdoppiano. Il torneo infatti non si disputerà più in, ma l’edizione maschile avrà luogo dal 4 al 16 gennaio in, a Dubrovnik e Zagabria, mentre quella femminile in, a Eindhoven dal 5 al 13 gennaio. Entrambe le competizioni metteranno in palio un pass per le Olimpiadi di Parigi e completeranno con tre squadre i gironi dei campionati mondiali di Doha. La European Aquatics comunica che darà ulteriori informazioni nei prossimi giorni. SportFace.