Paese che vai | amuleto che trovi!

(Di venerdì 17 novembre 2023) Superstizione e talismani: Un viaggio globale tra fortuna e amuleti, dall’eptacaidecafobia alla tradizione delle culture del mondo Quando, nel mese di novembre, il giorno 17 cade di venerdì, la mente di ognuno è combattuta dal dubbio: la superstizione è credenza medioevale o anche in questo millennio, vale il detto “non è vero, ma ci credo!”? Il termine “Eptacaidecafobia” indica appunto che la paura del “Venerdì 17” ha origine antichissime. Già dai tempi di Pitagora, il numero tra il 16 e il 18 non era molto “amato”, in quanto ritenuto matematicamente meno perfetto; se poi, si considera che nel Vecchio Testamento è riportato che il Diluvio Universale è cominciato il 17 e che la morte di Gesù è avvenuta di venerdì, si comprende quanto l’associazione negativa di questa data sia legata a cattivi presagi. Il primo pensiero di qualsiasi superstizioso è quello di contrastare gli ...