Ostia | l’armadio con dentro 100 mila euro trovato nella casa occupata

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 novembre 2023) La polizia locale di Roma haun armadio con100durante uno sgombero nelle case occupate in via delle Saline aAntica. La somma era divisa in banconote da 50 e da 100. Insieme c’era una macchinetta conta soldi. L’appartamento era vuoto al momento dell’irruzione. Ma negli ultimi mesi era abitato da Karol Jain S., 21enne di etnia rom. Gli accertamenti, già scattati, porterebbero al fidanzato della ragazza. Si tratta di un pregiudicato con precedenti per droga. L’operazione, spiega oggi Il Messaggero, si inserisce nel piano di controlli per le case occupate abusivamente, tra cui molti alloggi di edilizia pubblica. Ieri sono stati anche denunciate due persone che ne occupavano una in via della Lega Lombarda, al Nomentano. Per ...