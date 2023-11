Ostaggio a 86 anni | Hamas pubblica il video di Arye | “Rischia la vita”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il conflitto tra Israele e Palestina non accenna a placarsi. Le violenze sono all’ordine del giorno e nella maggior parte dei casi, sono perpetrate, nei confronti dei più deboli. É la storia diZalmanovich di 86che è stato rapito nel kibbutz di Nir Oz lo scorso 7 ottobre. L’uomo è gravemente malato e come ha riferito Haaretz, necessita di cure mediche.LEGGI ANCHE: Continua l’attacco all’ospedale di Al Shifa – La diretta della guerra Zalmanovich è uno dei fondatori del kibbutz Nir Oz Zalmanovich è cresciuto ad Haifa ed è stato membro del movimento giovanile di sinistra Hashomer Hatzair. Nel 1955 è stato uno dei fondatori del kibbutz Nir Oz, dove lavorò come agricoltore. Nel frattempo, suo figlio Boaz, si sta battendo per riportare a casa il padre e parlando ad una manifestazione per la liberazione degli ostaggi alla fine di ...