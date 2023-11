Osimhen e Anguissa tra i dieci finalisti per il Pallone d' Oro africano 2023

... esultanza gol VictorI due calciatori del Napoli Victore Franksono tra i dieci finalisti per il Pallone d'Oro africano 2023. Il nigeriano e il camerunense sono stati tra i ...

UFFICIALE - Pallone d'Oro africano 2023, Osimhen e Anguissa tra i 10 finalisti: tutti i candidati Tutto Napoli

Pallone d'oro africano 2023, ci sono Osimhen e Anguissa tra i 10 candidati finali | FOTO CalcioNapoli24

Presente anche Victor Osimhen, che si è concesso per selfie e autografi. Di seguito le immagini tratte da Sportitalia. Napoli, all’uscita da Castel Volturno Walter Mazzarri e Victor Osimhen concedono ...Tra i 10 candidati per il titolo principale di Player of the year ci sono anche due calciatori del Napoli: Victor Osimhen e Frank Zambo Anguissa ...