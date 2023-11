Oroscopo Paolo Fox 18-24 novembre 2023 | previsioni della settimana

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tornano, anche questa, leastrologiche dell'diFox dal 18 al 24pubblicate da DiPiù. Il Sagittario sarà particolarmente affascinante, mentre i Pesci dovranno stare attenti alle questioni familiari. Ecco, nel dettaglio, cosa consigliano le Stelle per i dodici segni dello Zodiaco. ARIETE – State pensando solo al lavoro in questo periodo e l'amore è in secondo piano. In coppia, meglio temporeggiare ed evitare contrasti. Nella professione, i progetti saranno favoriti. Le buone stelle annunciano un successo personale. TORO – I legami nati adesso traggono beneficio dai transiti dei pianeti e può arrivare un momento di grande interesse. Solo nelle separazioni è bene non ripensarci. In coppia, problemi con il Capricorno, mentre con Cancro e ...