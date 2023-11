Oroscopo Paolo Fox 18-19 novembre 2023 | previsioni weekend

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 17 novembre 2023) Torna l'del fine settimana diFox, cosa prevedono le stelle per il18 e 19? In questa rubrica facciamo luce su amore, emozione, lavoro e salute di tutti i segni zodiacali.Fox 18-19: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: sabato pomeriggio sereno, domenica vivace ma le coppie in crisi dovranno tenere gli occhi ben aperti. Emozioni: una relazione nuova potrebbe aiutarvi a fare chiodo scaccia chiodo. Lavoro: bene i nuovi progetti e le intuizioni. Salute: cercate di moderare i vostri ritmi, state correndo troppo. Toro - Amore: evitate le questioni sul passato altrimenti saranno cavoli amori per la vostra relazione. Diverbi con Scorpione e Leone, attenzione! Emozioni: ...