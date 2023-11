Ora lo scouting si fa con l’intelligenza artificiale | carichi il video sull’app | l’Ai ti segnala ai club

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 novembre 2023) Non ce ne siamo ancora accorti, ma il calcio è già entrato nella sua fase youtube: adesso i giovani calciatori per farsi notare e ottenere provini possono saltare un migliaio di step ed autopromuoversi, grazie alle app e al. Come ha fatto per esempio, racconta il Telegraph, Jez Davies. All’età di 19 anni, Davies ha fatto il suo debutto in prima squadra con il Burnley. Pochi mesi fa era stato lasciato andare dal Tottenham. Lui non s’è perso d’animo: ha caricato undi se stesso mentre completa una serie di esercizi su un’app chiamata “aiScout“. La piattaforma è stata progettata da una società tecnologica, ai.io, e utilizza visionee deep learning per valutare i movimenti e le abilità tecniche di un giocatore, il tutto dagirati su un telefono cellulare. I ...