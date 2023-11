OpenAI | cda allontana il fondatore Altman | Murati ceo ad interim

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma, 17 nov. - (Adnkronos) - Cambiamento ai vertici di: il cda dell'azienda che ha sviluppato il sistema ChatGpt ha deciso l'mento dele ceo Samche con effetto immediato lascerà anche il board. Al suo posto adMira, Chief Technology Officer dell'azienda. "La partenza di- si legge in un comunicato - fa seguito a un processo di revisione da parte del consiglio, che ha concluso che egli non è stato coerentemente sincero nelle sue comunicazioni con il consiglio, che non ha più fiducia nella sua capacità di continuare a guidare".