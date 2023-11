“On Your Tail” | Alla Caccia del Mistero sulle Coste Italiane

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il team italiano Memorable Games ha sollevato il sipario, svelando un trailer gameplay di “On“, regalando agli appassionati un’anteprima più dettagliata delle ambientazioni e della struttura di questa imminente avventura videoludica. Programmato per il 2024, il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch e PC, pubblicato da Humble Games. Un’Atmosfera Unica La trama di “On” si dipana in un mondo popolato da animali antropomorfi, immergendosi in una scenografia che evoca le pittoresche cittadine marinare. Un mix affascinante tra avventura investigativa e atmosfere vacanziere offre un’esperienza alquanto singolare nel panorama videoludico. La Magia delle EstatiI creatori hanno espresso il desiderio di ricreare l’incanto delle località ...

... gli Oscar del videogioco che saranno assegnati a inizio dicembre, mentre nel nostro gioco della settimana l'anteprima di On, titolo prodotto dallo studio torinese Memorable Games che ...

On Your Tail è una vivace avventura investigativa in cui si respira la ... IGN ITALY

Altri Mondi - On Your Tail, un'estate da detective in Liguria RaiNews

On Your Tail is a detective mystery game with an adorable aesthetic. Here are our picks for the 5 Best Games Like On Your Tail.Questa settimana ad Altri Mondi partiamo dalle ultime uscite come il remake di Super Mario RPG, lo spin-off di Persona 5 Tactica e un videogioco nostalgico dedicato al robottone UFO Robot Goldrake. Co ...