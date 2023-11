(Di venerdì 17 novembre 2023) Siamo stati ospiti a Fiera, per il secondo appuntamento con l’Onche ormai, visto il successo, si può sperare diventi fisso con cadenza annuale. La domanda è sempre la stessa: “a che punto è il?” e, più in generale “a che punto siamo con il Web 3.0?” Una domanda che fino a un anno fa poteva sembrare quasi banale visto l’assalto globale ai mondi virtuali, ma un anno fa chat GPT praticamente non esisteva e l’interesse smodato nei confronti dell’intelligenza artificiale non era ancora esploso con opinioni, ipotesi e risultati che ormai sono sotto gli occhi di tutti. Ilè morto. (?)Dopo il benvenuto di Gad Hinkis, Head of Content di PatchXR, con la sua performance musicale eseguita suonando strumenti virtuali ...

Nel cuore pulsante di Milano, alla La Pelota in via Palermo, il 14 dicembre 2023, ilGenerationsi preannuncia come il catalizzatore di una rivoluzione digitale, un evento che traccia il futuro del Metaverso nel settore corporate . Ideatore e promotore dell'evento è ...

On Metaverse Summit: all’Allianz MiCo di Milano si è parlato dello stato del metaverso Il Fatto Quotidiano

Vittorio Zingales lancia l'evento Metaverse Generation Summit a ... Forbes Italia

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), a global leading provider of information and communication technology solutions, has inaugurated its annual 5G Summit & User Congress 2023 in Thailand. Themed ...Global telecoms regulators, industry organisations, carriers, think tanks, partners and analysts shared insights on 5G, future networks and digital innovations.