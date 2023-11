Omicidio Rosanna Aber | la colf nega di averla uccisa | oggi l’interrogatorio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 novembre 2023) Bergamo. Dice di non aver ammazzato nessuno Krystyna Mykhalchuk, la 26enne ucraina accusata di aver ucciso, gettandola dalla finestra, la 77enne, per la quale lavorava come. La donna si trova in custodia nel carcere di via Gleno da mercoledì 15 novembre, su disposizione del giudice delle indagini preliminari Alessia Solombrino, che incontrerà venerdì 16 novembre alle 9.30 perdi garanzia. Al gip la giovane, che è assistita dall’avvocato Andrea Pezzotta, potrà raccontare la sua versione dei fatti accettando di rispondere alle domande, oppure potrà avvalersi della facoltà di non rispondere.precipitò dalla finestra della sua camera da letto, al quarto piano di una palazzina di piazza della Scienza, nel quartiere cittadino di Colognola, il ...