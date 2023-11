Oltre 13mila euro di multe per portare il figlio a scuola | la storia da incubo a Brescia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 novembre 2023) Una coppiana si trova al centro di una rocambolesca vicenda legata alleper la Zona a Traffico Limitato (Ztl) della città. I protagonisti, genitori di un bambino che frequenta laelementare Tito Speri di via Trieste, hanno accumulato140 contravvenzioni per aver varcato la Ztl da un punto non autorizzato. Secondo quanto riferito dalla coppia al Giornale di, il problema sarebbe nato da un'incongruenza tra l'autorizzazione concessa dal Comune e le indicazioni del navigatore utilizzato. Invece di seguire l'itinerario prestabilito attraverso via Cattaneo e via Gabriele Rosa, la famiglia sarebbe entrata in centro attraverso via San Martino della Battaglia, un varco non contemplato nel permesso rilasciato dalle autorità locali. Il risultato di questa scelta è stato ...