Olsen dopo il ko con l’Azerbaijan | “Vergogniamoci | questa mer*a è inaccettabile”

(Di venerdì 17 novembre 2023) A seguito della netta sconfitta per 3-0 subita dalla sua Nazionale ai danni del, nella partita del Gruppo F valevole per le qualificazioni ad Euro 2024, il portiere e capitano svedese ed ex Roma Robinsi è sfogato ai microfoni nel post-partita chiedendo scusa ai tifosi e dichiarando: “Quello che è successo è davvero vergognoso. Sono sconvolto,cosa va subito risolta. Dobbiamo vergognarci, ci meritiamo tutte le critiche feroci che ci faranno. A fine partita mi sono sentito in imbarazzo, mi sono allontanato e mi sono tolto la maglietta come scusa. Non potevo fare altro, sono venuti qui per vedereme**a. Era il minimo che potessi fare nei loro confronti“. SportFace.