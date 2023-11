Olivera ferma e batte Messi in Nazionale | rissa sfiorata in Argentina-Uruguay

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 novembre 2023) che finisce 2-0 per gli uruguaiani allenati da Bielsa. Gara valevole per la qualificazione ai Mondiali. Le due Nazionali sono in testa al girone sudamericano. Come spesso accade, è stata una partita intensa. Con falli e anche gestacci come quello di Ugarte nei confronti di De Paul. Ottima prova dell’esterno difensivo del Napoli che aveva il compito di togliere il respiro aha marcato. La Nacion scrive:era a disagio, lo hanno fatto arrabbiare, lo hanno messo nel mirino fin dall’inizio della partita. La Bombonera ha capito subito che le cose non sarebbero state semplici. Il messaggio è stato chiaro in una manciata di minuti persino con Darwin Núñez su. L’ha scelto l’intensità e la ruvidezza per bloccare. Lungi dal sentirsi ...