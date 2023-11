Olimpia Milano-Efes 92-76 | Messina | “Vittoria importante | apporto della panchina decisivo”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il coach dell’ha parlato in conferenza stampa dopo la92-76 contro l’in Eurolega: “Unaper noi. Sono contento per i nostri ragazzi, che hanno giocato un grande quarto quarto nonostante le tante partite che stiamo giocando. Continuiamo a migliorare partita dopo partita. Oggi l’è stato. Tonut, Hall e Poythress se giocano sempre così alzano il livellosquadra. Tutti i giocatori sono importanti, soprattutto in attesa del recupero di Baron”. SportFace.

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 92-75 Eurolega basket in DIRETTA : i campioni d’Italia ritrovano la vittoria per il morale! Doppia doppia di Nicolò Melli - Hall e Shields sugli scudi

: Shields 18, Hall 15, Mirotic 14 Analodu Efes: Clyburn 18, Thompson 17, Larkin 13 Leggi i commenti Eurolega: tutte le notizie 16 novembre 2023

EuroLeague - Olimpia, Messina "Giocato duro, lo dovremo fare sempre" Pianetabasket.com

Il coach dell’Olimpia Milano Messina ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria 92-76 contro l’Efes in Eurolega: “Una vittoria importante per noi. Sono contento per i nostri ragazzi, che hanno g ...La nona giornata di stagione regolare vede l'Olimpia Milano al pronto riscatto dopo le ultime sconfitte: grande difesa e un Nicolò Melli in doppia doppia per battere un Anadolu Efes ...