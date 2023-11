Nuovo codice degli appalti | meno burocrazia ma più rischi Sos da Napoli | Ecco tutte le criticità

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 novembre 2023) Soglie troppo elevate per gli affidamenti diretti che rendono poco controllabili gliminori, scarsa informatizzazione delle stazioni appaltanti e riduzione della, che da un lato facilita gli affidamenti, ma dall’altro crea problemi dal punto di vista della trasparenza e delo di infiltrazioni criminali, soprattutto in un territorio delicato come la Campania. Queste le principali criticita’ legate al, entrato in vigore a inizio luglio. Il testo che regola glipubblici e’ al centro di una giornata di studi organizzata dalla Citta’ metropolitana di Napoli, che vede tra i relatori tutti gli addetti ai lavori, dalle istituzioni al mondo dell’imprenditoria, passando per la magistratura e gli ordini ...