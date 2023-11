Non si capisce il perché | Alessandra Ghisleri demolisce Landini | bastano quattro parole

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Alla fine non ci crede più nessuno. Dice bene Parenzo, e conferma, ospite di L'aria che tira su La7. Il tema è quello dello sciopero di oggi. Una prova di forza persa dae Bombardieri, segretari rispettivamente di Cgil e Uil. E questo, al di là di ministro Salvini, garante e commenti politici, vale anche a giudicare dalla reazione degli italiani. Come per l'ormai classico “allarme fascismo”, anche “l'allarme democrazia” sbandierato in questi giorni non funziona. Anzi, per qualcuno potrebbe avere sortito un effetto boomerang, considerando che “il diritto di sciopero sotto attacco” ha portato comunque a uno sciopero, sia pur limitato. Un bel controsenso. Il problema, però, sta a monte. La mobilitazione generale «è percepita come distante - spiega la sondaggista, direttore di Euromedia Research -, non si è ...