Non riusciamo a ridurre le vittime civili La triste ammissione di Netanyahu su Gaza

(Di venerdì 17 novembre 2023) Israele "sta facendo tutto il possibile per tenere ilontani dal pericolo" mentre combatte Hamas ama i suoi tentativi dial minimo le"non hanno avuto successo ammette il premier Benjamin. L'esercito israeliano, intanto, ha annunciato stamattina di aver recuperato il corpo della la soldatessa di 19 anni presa in ostaggio da Hamas. Inoltre nella città di Jenin in Cisgiordania, tre persone sono state uccise e altre sette ferite durante un'operazione militare israeliana. Preso infine il controllo di una roccaforte del comandante della Jihad islamica nel nord della Striscia.