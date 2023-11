Non hanno ascoltato il padre Giulia e Filippo | l' accusa è pesantissima | cosa è successo davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) In Veneto si sono persi due ragazzi, svaniti nel nulla. Ma si sono perse anche ore preziose per le indagini, per ritrovareCecchettin eTuretta, scomparsi sabato sera da Vigonovo (Venezia). Poche ore dopo ildella ragazza, che sapeva che la figlia era uscita di casa attorno alle 18 insieme all'ex fidanzato, non vedendola rincasare, aveva varcato la soglia dei carabinieri dicendo: «Sono fortemente preoccupato per l'incolumità di mia figlia. Non tarda mai, né si rende così irreperibile per ore». Nonostante la manifestata ansia del papà, i carabinierideciso di aprire una pratica per “allontanamento volontario”, anziché per “scomparsa come conseguenza di altro delitto”. «Questo tipo di denuncia, come spesso accade in casi di persone scomparse», spiega Stefano Tigani, avvocato di Gino ...