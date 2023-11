“Non è giusto” Grande Fratello | la rivolta su Beatrice | caos tra il pubblico dopo l’ultimo annuncio

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 novembre 2023)2023,fermento nella casa di Cinecittà. Negli ultimi giorni davanti alle telecamere del reality show di Alfonso Signorini è veramente successo di tutto. Dalla comunicazione in merito al risultato della sentenza di Alex Schwazer a quella in merito all’ingresso di Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko: chi più ne ha, più ne metta. Ma un’altra questione resta in sospeso e getta ulteriore tensione in casa. Si tratta proprio di capire chi tra i concorrenti rimasti in gioco, resta tra i preferiti o meno. E i dati sembrano parlare decisamente chiaro. GF 2023, la scopertale ultime tensioni nella casa più spiata d’Italia. Il reality show di Alfonso Signorini continua a regalare algrandi colpi di scena. E pensare che il programma è giunto alla 20esima puntata, quando a ...