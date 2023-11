No! Questo video non mostra il tentato omicidio di Abu Mazen

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 novembre 2023) Circola sui social unche secondo chi lo condivide mostrerebbe un tentativo di assassinio del presidente dell’autorità nazionale palestinese Abu(Mahmoud Abbas). In realtà quelloto è un blitz contro un narcotrafficante. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“. Per chi ha fretta: Circola unche secondo chi lo condivide mostrerebbe ilassassinio di Abu. In realtà quelloto è un blitz contro un narcotrafficante. Ilè stato girato Ramallah, Cisgiordania, lo scorso 7 novembre. Analisi Vediamo uno screenshot di uno dei post che vengono condivisi. Nella descrizione si legge: ...