Nino Frassica | il caso del gatto Hiro sparito nel nulla | indagata la moglie Barbara

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Che fine ha fatto, ildi? Ila fine settembre dalla casa affittata dall'attore a Spoleto, durante le riprese della serie Rai Don Matteo. Di lui non si hanno più notizie, ma la vicenda assume contorni sempre più romanzeschi e adesso la procura di Spoleto ha aperto un fascicolo sulle polemiche nate con la famiglia Conti, vicina di casa die dellaExignotis, accusata ingiustamente di detenere ilforzatamente. I Conti sono stati anche diffamati e minacciati dalla Exignotis e da sua figlia, Valentina Lubrano. Queste le parole dell'avvocato Fabrizio Gentili, che assiste la famiglia Conti: “I miei assistiti non hanno mai vistoné in ...